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الخميس، 05 يوليه 2018 05:40 م
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لقاء موسع لقيادات الأزهر وسفراء الوسطية والاعتدال من طلاب أندونيسيا

الخميس، 05 يوليه 2018 03:48 م
لقاء موسع لقيادات الأزهر وسفراء الوسطية والاعتدال من طلاب أندونيسيا الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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أكد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أن وسطية الإسلام تمثل الحل الأمثل لجميع المشكلات التي يعاني منها عالمنا الإسلامي اليوم، لافتا إلى ضرورة دعم وترسيخ قيم المحبة والتسامح والتعايش وقبول الآخر.
 
جاء ذلك خلال لقاء موسع ضم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور عادل عبد العال خراشي، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة والمستشار التعليمى بسفارة أندونيسيا بالقاهرة للتباحث حول توطيد سبل التواصل والتعاون من أجل الارتقاء والنهوض بعالمية رسالة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين.
 
وأعرب رئيس الجامعة في بداية اللقاء عن تقديره لعمق العلاقات الوثيقة التي تربط الأزهر بإندونيسيا وطلابها، مشددا على اعتزازه بأبنائه من طلاب إندونيسيا، الذين يدرسون في جامعة الأزهر، مؤكدا حرصه على تيسير كافة السبل والأدوات، التي تجعلهم خير سفراء للأزهر ومنهجه الوسطي المعتدل، معربا عن سعادته بتمسك هؤلاء الخريجين بما تعلموه في الأزهر من نبذ للتطرف والتعصب وأحادية الرأي وانحيازهم لقيم الوسطية والتعايش والحوار.
 
من جانبه عبر الجانب الأندونيسي عن تقديره الشديد للأزهر الشريف جامعا وجامعة، وأثنى على منهجه الوسطي المنفتح الذي يقوم بدور بالغ الأهمية في التصدي للأفكار الهدامة والجماعات الإرهابية وتفنيد أفكارها المنحرفة.
 
 
 

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