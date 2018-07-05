لبنان: إحالة 3 سوريين إلى المحاكمة العسكرية لانضمامهم إلى "داعش"

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قررت سلطات التحقيق العسكرية فى لبنان إحالة 3 سوريين إلى المحاكمة العسكرية، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم (داعش) الإرهابى وتقديم العون له والقتال ضمن صفوفه ضد القوات النظامية السورية.



وتضمن قرار الاتهام الذى أصدره قاضى التحقيق العسكرى فادى صوان، ارتكاب المتهم الأول إبراهيم حميد الكطمان جريمة تهريب مقاتلين من لبنان إلى سوريا لصالح تنظيم داعش، فيما ارتكب المتهم الثانى عمر إبراهيم السليمان جريمة الانضمام إلى التنظيم وتحريض آخرين على الانضمام إليه والالتحاق بصفوفه والمشاركة فى عملياته القتالية الإرهابية.



وأسند قاضى التحقيق إلى المتهم الثالث محمد عيد حسن خلف ارتكابه لجريمة القتال فى مدينة القصير السورية ضمن صفوف تنظيم داعش ضد قوات الجيش السوري.