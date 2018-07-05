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كيف تحصل على شقة بالإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى × 10 خطوات

الخميس، 05 يوليه 2018 09:08 ص
كيف تحصل على شقة بالإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى × 10 خطوات وحدات الإسكان الاجتماعى
كتب أحمد حسن
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استمرارًا للخدمات التى يقدمها اليوم السابع لقرائه.. نقدك لكم فى 10 خطوات كيفية الحصول على شقة بالإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى وهى، كالتالى:
 

1- يجب ألا يكون قد حصلت على شقة أو دعم من الدولة قبل ذلك.

2- لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا عند فتح باب الحجز.

3- يجب أن تكون من مواليد المحافظة التى ترغب فى التقدم لها أو من العاملين بها أو محل الإقامة.

4- لا يقل دخل الأسرة عن 1500 ولا يزيد عن 4500 جنيه شهريا.

5- إذا كنت من أصحاب المهن الحرة فيجب استخراج شهادة من محاسب قانونى توضح قيمة الدخل الشهرى لك.

6- الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى يتضمن 120 ألف وحدة سكنية.

7- المدن التى يتضمنها الإعلان العاشر هى "أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، بدر، 15 مايو، والعاشر من رمضان".

8- تسليم الوحدات سيكون بعد مرور 30 شهرًا من تاريخ التقديم.

9- سيتم تقسيط مقدم الحجز طوال فترة الـ30 شهرًا.

10- بالنسبة لباقى سعر الوحدة سيتم تقسيطه بنظام التمويل العقارى.
 

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