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كل ما تريد معرفه عن مبادرة "الرصيف من حق المشاة" بالقاهرة × 10 معلومات

الخميس، 05 يوليه 2018 05:17 ص
كل ما تريد معرفه عن مبادرة "الرصيف من حق المشاة" بالقاهرة × 10 معلومات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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وسط الكم الهائل من الإشغالات التى احتلت أرصفة العاصمة وحرمت المارة من السير بأمان فوق الرصيف، هناك محاولات جديدة لتحرير الأرصفة من الإشغالات التى تحولت إلى أسواق فى أغلب الأماكن، وأطلقت محافظة القاهرة مبادرة جديدة تحت عنوان "الرصيف حق للمشاة"، ويرصد اليوم السابع أهم المعلومات عن هذه المبادرة:
 

1- تهدف إلى رفع الإشغالات عن الأرصفة واستعادة حق المواطن فيها.

2- يرتبط تطبيق هذه المبادرة شن مئات الحملات بجميع الأحياء لرفع الإشغالات.

3 - المحافظة شكلت فريق عمل لوضع ضوابط تنفيذ المبادرة وتحديد العناصر التى يجب أن تشملها.

4- الفريق مكون من إدارة التفتيش الفنى والمستشار القانونى وإدارة المتابعة الميدانية.

5- سترصد إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة الأرصفة التى يتم تخليصها من الإشغالات.

6- سيكون هناك متابعة لعدم السماح بعودة الإشغالات إلى الأرصفة مرة أخرى.

7- تطبيق المبادرة سيكون عنصرًا رئيسيًا من عناصر تقييم أداء رؤساء الأحياء.

8- إخلاء الأرصفة سيشمل رفع إشغالات المطاعم والمقاهى وإزالة الأكشاك المخالفة وترميم الأرصفة.

9- تعليق لوحات إرشادية لتعريف المواطنين بأهمية ودور مبادرة الرصيف حق للمشاة.

10-  تنفيذ منحدرات جانبية على مسافات متباعدة مراعاة لذوى الاحتياجات الخاصة.

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