"قناة السويس" تنفى اقتراضها 300 مليون يورو من بنوك خليجية

كتبت هند مختار

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول اقتراض قناة السويس قرض بقيمة 300 مليون يورو من بنوك خليجية، لتمويل شراء حفارين جديدين وذلك وفقاً لتقرير نشرته إحدى وكالات الأنباء, تواصل المركز مع هيئة قناة السويس, والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً أن قناة السويس لم تقترض أي أموال من أي بنوك خارجية وأن كل ما أثير حول هذا الشأن ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، مُشيرةً إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة قد سجلت زيادة العائدات بشكل غير مسبوق، مُحققة أعلى إيرادات مالية في تاريخها بلغ 5,6 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار خلال العام المالي السابق وهو أكبر دليل على كذب تلك الادعاءات.

وأضافت الهيئة أنها اتخذت خطوات سباقة نحو تطوير المجرى الملاحي للقناة لتعزيز مكانتها التنافسية مع الطرق الملاحية الأخرى، وانتهجت سياسات تسويقية مرنة أثمرت عن جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر من قبل مما أسفر عن تحقيق الهيئة لمبلغ قدره 600 مليون دولار في الفترة من يوليو 2017 إلى نهاية يونيو 2018.