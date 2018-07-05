قرار جمهورى بتعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 261 لسنة 2018 بإعادة تخصيص مساحة 17 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية العين السخنة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة .

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 262 لسنة 2018 بتعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة ليكون بمساحة 12798.31 فدان ، مع احتفاظ القوات المسلحة بمساحة 318.51 فدان كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية داخل حدود المساحة المشار إليها.

نشر القراران بالجريدة الرسمية.