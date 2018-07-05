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قرار جمهورى بتعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة

الخميس، 05 يوليه 2018 09:19 ص
قرار جمهورى بتعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة تخصيص أراضى - صورة أرشيفية
كتب محمد الجالى
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 261 لسنة 2018 بإعادة تخصيص مساحة 17 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية العين السخنة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة .
 
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 262 لسنة 2018 بتعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة ليكون بمساحة 12798.31 فدان ، مع احتفاظ القوات المسلحة بمساحة 318.51 فدان كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية داخل حدود المساحة المشار إليها.
 
نشر القراران بالجريدة الرسمية.
 
 
 
 

 
 
 
 

 


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