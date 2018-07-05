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قبول طعن 37 متهما بقضية "اقتحام قسم التبين" وإعادة محاكمتهم

الخميس، 05 يوليه 2018 12:53 م
قبول طعن 37 متهما بقضية "اقتحام قسم التبين" وإعادة محاكمتهم محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقدم من 37 متهمًا، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن من 7 إلى  15 سنة، فى قضية "اقتحام قسم التبين" وقررت إعادة محاكمتهم.
 
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة على 21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات على 15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات على 11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
 
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
 
 

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