فيديو يكشف تعرض إسرائيل لهزة أرضية نتيجة تجربة نووية

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تجربة نووية أجرتها إسرائيل أمس الأربعاء وراء الهزة الأرضية التى تعرضت لها مدن فى شمال إسرائيل .

وقال موقع حدشوت 24 الإسرائيلى، فى مقطع فيديو نشره عبر صفحته على "يوتيوب"، إن هيئة رصد الزلازل أكدت أن الهزة التى بلغت قوتها 2.8 بمقياس ريختر وقعت اثناء إجراء تجربة نووية وليس بسبب زلزال أو تحرك فى الصخور الأرضية .

فيما أوضحت صحيفة "معاريف"، أن الهزة الأرضية السابعة التى تضرب إسرائيل خلال 24 ساعة، علما بأن الهزة الأرضية الأولى كانت فجر أمس الأربعاء، فى شمال إسرائيل وكانت بقوة 4.2 درجة تالها هزة أخرة بقوة 3.2 درجة فى نفس المنطقة تبعها هزات ارتدادية فى مناطق مختلفة.