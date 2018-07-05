video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو وصور.. أمريكى يفوز بمسابقة "الهوت دوج" بعد تناوله 74 قطعة فى 10 دقائق

الخميس، 05 يوليه 2018 11:11 ص
فيديو وصور.. أمريكى يفوز بمسابقة "الهوت دوج" بعد تناوله 74 قطعة فى 10 دقائق الهوت دوج
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
إضافة تعليق

سجل الأمريكى جوى تشيتنت رقما قياسيا جديدا، بتناوله 74 قطعة "​هوت دوج"، فى 10 دقائق فقط، فى المسابقة السنوية لتناول الهوت دوج، التى تستضيفها مدينة بروكلين، فى ​نيويورك​.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة بدأت كإعلان ترويجى "للهوت دوج" عام 1972، لكنها أصبحت عادة سنوية تجرى فى 4 يوليو، منذ ذلك الحين.

واحتفل الأمريكيون الليلة بعيد الاستقلال فى الولايات المتحدة الأمريكية، والذى يكون فى يوم الرابع من يوليو سنويا، ويسميه بعضهم "عيد استقلال أرض الحرية وتحقيق الأحلام".وتتمثل الاحتفالات بالمسيرات والعروض الخاصة بالمناسبة، وعروض الألعاب النارية وزيارة المواقع التاريخية واجتماع الأسر من عدة مدن أو ولايات فى أجواء من الفرح وعلى ولائم مميزة.

احتشد عشرات العائلات العسكرية فى ساحات البيت الأبيض، للاستماع إلى كلمة رئيس الأمريكى دونالد ترامب بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن مملكة بريطانيا.

وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية بعيد الاستقلال سنويًا فى يوم 4 من كل شهر، وكتب ترامب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تيويتر: "عيد استقلال سعيد فى الرابع من يوليو، بلدنا يقوم بعمل عظيم".

الأمريكى جوى تشيتنت
الأمريكى جوى تشيتنت

 

الجمهور
الجمهور

 

المسابقة السنوية للهوت دوج (2)
المسابقة السنوية للهوت دوج 

 

المسابقة السنوية للهوت دوج
المسابقة السنوية للهوت دوج

 

الهوت دوج
الهوت دوج

 

بدء المسابقة
بدء المسابقة

 

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة

 

جانب من المشاركين فى المسابقة
جانب من المشاركين فى المسابقة

 

جانب من فعاليات المسابقة
جانب من فعاليات المسابقة

 

جوائز المسابقة
جوائز المسابقة

 

مشاركون
مشاركون

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

في عيد الاستقلال.. الأمريكيون يحتفلون بالحياة والحرية "والسعي وراء الهوت دوج"

طريقة عمل كب كيك الهوت دوج لأولادك فى حلقة جديدة من "مطبخ كيوت" على فارولاند

الهوت دوج

أمريكا

عيد الاستقلال

أخبار أمريكا

المسابقة السنوية للهوت دوج

طعام

احتفالات




لا تفوتك
ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة