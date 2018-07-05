فيديو وصور.. أمريكى يفوز بمسابقة "الهوت دوج" بعد تناوله 74 قطعة فى 10 دقائق

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

سجل الأمريكى جوى تشيتنت رقما قياسيا جديدا، بتناوله 74 قطعة "​هوت دوج"، فى 10 دقائق فقط، فى المسابقة السنوية لتناول الهوت دوج، التى تستضيفها مدينة بروكلين، فى ​نيويورك​.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة بدأت كإعلان ترويجى "للهوت دوج" عام 1972، لكنها أصبحت عادة سنوية تجرى فى 4 يوليو، منذ ذلك الحين.

واحتفل الأمريكيون الليلة بعيد الاستقلال فى الولايات المتحدة الأمريكية، والذى يكون فى يوم الرابع من يوليو سنويا، ويسميه بعضهم "عيد استقلال أرض الحرية وتحقيق الأحلام".وتتمثل الاحتفالات بالمسيرات والعروض الخاصة بالمناسبة، وعروض الألعاب النارية وزيارة المواقع التاريخية واجتماع الأسر من عدة مدن أو ولايات فى أجواء من الفرح وعلى ولائم مميزة.

احتشد عشرات العائلات العسكرية فى ساحات البيت الأبيض، للاستماع إلى كلمة رئيس الأمريكى دونالد ترامب بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن مملكة بريطانيا.

وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية بعيد الاستقلال سنويًا فى يوم 4 من كل شهر، وكتب ترامب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تيويتر: "عيد استقلال سعيد فى الرابع من يوليو، بلدنا يقوم بعمل عظيم".



الأمريكى جوى تشيتنت



الجمهور



المسابقة السنوية للهوت دوج



المسابقة السنوية للهوت دوج



الهوت دوج



بدء المسابقة



جانب من المسابقة



جانب من المشاركين فى المسابقة



جانب من فعاليات المسابقة



جوائز المسابقة