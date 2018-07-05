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فيديو.. محامى ستورمى دانييلز سيترشح ضد ترامب فى سباق الرئاسة 2020

الخميس، 05 يوليه 2018 12:33 م
فيديو.. محامى ستورمى دانييلز سيترشح ضد ترامب فى سباق الرئاسة 2020 الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت شبكة CNN، إن محامى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمى دانييلز التى تخوض معركة ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن علاقة بينهما فى عام 2006، سيترشح للرئاسة ضد ترامب لو سعى الأخير لإعادة انتخابه فى عام 2020.

 

وقال مايكل أفيناتى، الذى يتمتع بقدرة على احتلال العناوين الرئيسة مثله مثل ترامب، إنه سيترشح للبيت الأبيض لو لم يكن هناك مرشح آخر فى السباق يعتقد أنه قادر على هزيمة ترامب. وقال أفينتاى إنه، أى ترامب، لو سعى لإعادة انتخابه، فسيترشح لكن فقط لو أعتقد أنه لا يوجد مرشح آخر فى السباق لديه فرصة "حقيقية" لهزيمة ترامب.

 

وأضاف لا يمكننا أن نعيش 2016 مرة أخرى، فأنا أحب هذا البلد وقيمه وشعبه لدرجة لا أستطيع أن أجلس بينما يتم تدميره.

 

وكان المحامى البالغ من العمر 47 عاما يمثل دانييلز فى القضية التى أقامتها ضد ترامب ومحاميه الشخصى السابق مايكل كوهين، قد أثار احتمال الترشح السياسى بعدما سئل على تويتر عما إذا كان سيعلن ترشحه.

 

ووجه أفينتاى حديثه لمن يزعمون أن وحده السياسى التقليدى صاحب الخبرة يستطيع أن يهزم ترامب وطالبهم بالعودة إلى نتائج انتخابات 2016. فقد هزم ترامب كل المرشحين الذين واجههم وسحق العديد منهم.

 

وأشار محامى دانييلز فى تصريحات لشبكة سى إن إن، إنه يشعر بقلق وانزعاج شديد من سياسة ترامب فى الداخل والخارج، سواء من إزاء فصل عائلات المهاجرين أو موقف واشنطن فى العالم وعلاقتها بحلفائها.


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