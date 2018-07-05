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الخميس، 05 يوليه 2018 02:08 م
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فيديو..فيل هندى يقع على الجماهير خلال عرض بسيرك فى ألمانيا

الخميس، 05 يوليه 2018 12:53 م
فيديو..فيل هندى يقع على الجماهير خلال عرض بسيرك فى ألمانيا سيرك- أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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نشرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الخميس، مقطع فيديو ظهر فيه فيل يسقط على مجموعة من الجماهير الحاضرة فى عرض سيرك بمدينة أوسنابروك غرب ألمانيا.

ووفقاً المسئول عن حماية الحيوانات فى سيرك كرونه فرانك كيلر، إن الحادث أسفر عن حدوث سحجة خفيفة فى ساقه، مشيراً إلى أنه خضع للعلاج من قبل مسعفين، وذلك قبل أن يواصل متابعة العرض.

ووقع الحادث قبل فترة قصيرة من انتهاء العرض الذى كانت تشارك فيه ثلاثة أفيال هندية، وقد دفع أحد الفيلة فيلاً فتعثر الأخير فى حاجز ساحة العرض وتخطاه ليقع فى الساحة المخصصة للجمهور.

وأوضح كيلر أن العرض توقف لفترة قصيرة قبل أن يتم استئنافه مرة أخرى.


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