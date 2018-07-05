فيديو..عودة سياسيون محكوم عليهم بالسجن الى كتالونيا

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إن السجناء الانفصاليون يعودون إلى السجون الكتالونية، مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى سجن فيجوراس فى شاحنة من الحرس المدنى.

وأشارت الصحيفة إلى أن 6 من الانفصاليون التسعة تم نقلهم من سجون مدريد الى كتالونيا، وذلك بعد أن أبلغت خدمات السجون فى وزارة العدل الكاتالونية الحكومة برغبتها فى نقل السجناء إلى سجونها، وأبزرهم نائب رئيس كتالونيا السابق أوريول جونكيراس، وجوردى سانشيز.

واعتبر زعيم إقليم كتالونيا كويم تورا أن قرار السلطات الإسبانية بنقل 6 من أصل 9 ساسة انفصاليين تم سجنهم بسبب دعواتهم لانفصال الإقليم، إلى سجون قريبة من منازلهم، لا يأتى فى إطار التفاوض مع الحكومة.

ويرى مراقبون أن نقل السجناء من السجن يعد بمثابة بادرة حسن نوايا من قبل السلطات المركزية الإسبانية قبل اجتماع رئيس الوزراء الجديد بيدو سانشيز وكويم تورا وسط آمال فى تحسن العلاقات حكومتى مدريد وبرشلونة.

وقال تورا فى بيان إن "عملية نقل السجناء ينص عليها القانون وليست جزءا من أى تفاوض" ،مشيرا إلى أن النزاع مع حكومة مدريد ليس سياسيا لكنه قانونى.