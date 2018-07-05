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فيديو.. رئيس جامعة القاهرة يقدم نصائح لطلاب التنسيق.. أهمها "حب التخصص"

الخميس، 05 يوليه 2018 03:43 م
فيديو.. رئيس جامعة القاهرة يقدم نصائح لطلاب التنسيق.. أهمها "حب التخصص" الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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قدم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة خلال عملية التنسيق، قائلا: "لا تفكر فى المجموع إطلاقا ولابد أن يفكر كل طالب فى شكل مستقبله والتخصص الذى يرغب فيه سواء الهندسة أو الطب أو العلوم السياسية أو التجارة أو الآداب فمسألة الهواية وحب التخصص تصنع إنسانا ناجحا لأنه يمكن أن يدخل الطالب الطب ولا يكون طبيبا ناجحا ولكن قد يكون مهندس زراعى ناجحا جدا".

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، "فكروا فى الموهبة والقدرات الخاصة التى ستقودكم فى المجال الذى تريدون، وحددوا الرغبات"، مطالبا الطلاب بمحاولة الالتحاق بجامعة القاهرة لأنها جامعة غير عادية وتقدم برامج متنوعة وبأنظمة تعليمية متميزة فى كل التخصصات، قائلا: "فى الآداب لدينا 6 برامج جديدة للساعات المعتمدة للدراسة المتميزة فى اللغات المختلفة والتخصصات المختلفة وبرامج جديدة فى الهندسة و5 اتفاقيات جديدة وقعتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مؤخرا مع جامعة السربون الفرنسية".

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن هناك اتفاقيات تعاون بين كلية الحقوق وجامعة السربون أيضا، مشيرا إلى أن الطالب سيحصل على شهادتين من جامعة القاهرة وجامعة السربون، وكذلك برنامج جورجيا فى التجارة، قائلا: "لدينا 13 درجة علمية مشتركة مع الجامعات العالمية فى مختلف المجالات أدعوكم للالتحاق بكليات جامعة القاهرة".


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جامعة القاهرة

الخشت

طلاب الثانوية العامة




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