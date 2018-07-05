فيديو.. جهود الدولة فى القضاء على جرائم ختان الإناث × 5 معلومات

وليد عبد السلام

تحتفل مصر فى الرابع عشر من يونيو سنويا باليوم الوطنى لختان الإناث وهو الذى يتوافق مع ذكرى وفاة الطفلة بدور ابنة المنيا ذات الثلاثة عشر عاما إثر خضوعها للختان فى 14 يونيو عام 2007.

"دوت مصر" يقدم فيديو معلوماتى حول جهود البرنامج القومى لمناهضة ختان الإناث بوزارة الصحة للقضاء على جريمة ختان الإناث فى السطور التالية.

توصيف ممارسة ختان الإناث بقانون العقوبات من جنحة إلى جناية. تغليظ العقوبة على فعل جريمة ختان الإناث ورفعها لـ 15 عاما.تدريس مخاطر ممارسة ختان الإناث بمناهج كليات الطب. اصدار كتابا دوريا يلزم المستشفيات بإبلاغ الشرطة عن جرائم ختان الإناث.اصدار النائب العام كتاب دورى ليكون مرجعا فى التحقيق فى هذة الجرائم .