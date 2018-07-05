فيديو.. "الخارجية": تنسيق كامل بين مصر وألمانيا فى مجال مكافحة الإرهاب

كتب سمير حسنى

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية، إن زيارة وزير الخارجية سامح شكرى، إلى ألمانيا، مهمة للغاية على ضوء العلاقة الخاصة والمتميزة بين الدولتين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن العلاقة بين البلدين متشعبة للغاية، وتشمل تعاون اقتصادى وإنمائى وتجارى كبير، حيث توجد استثمارات ألمانية كبيرة فى مصر، وتقارب فى المواقف السياسية فيما يتعلق بالأوضاع فى الشرق الأوسط، وحرص الجانبين على التواصل بين القيادتين المصرية والألمانية.

وردا على سؤال حول قضية مكافحة الإرهاب، قال المتحدث باسم الخارجية: "كان هناك حرص من الجانب الألمانى على الاستفسار عن تطورات العملية سيناء 2018"، مشيرًا إلى التنسيق الكبير بين الأجهزة الأمنية فى كلا البلدين فى إطار عملية مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن ألمانيا لا تزال لديها بعض التحفظات على الطيران أقل من 26 ألف قدم، ولكن مصر تتواصل مع الجانب الألمانى لرفع هذا الحظر لتكتمل حركة الطيران الألمانى إلى مصر بشكل كامل ودون قيود.