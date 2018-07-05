video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 05:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. "الخارجية": تنسيق كامل بين مصر وألمانيا فى مجال مكافحة الإرهاب

الخميس، 05 يوليه 2018 03:01 م
فيديو.. "الخارجية": تنسيق كامل بين مصر وألمانيا فى مجال مكافحة الإرهاب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية
كتب سمير حسنى
إضافة تعليق

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية، إن زيارة وزير الخارجية سامح شكرى، إلى ألمانيا، مهمة للغاية على ضوء العلاقة الخاصة والمتميزة بين الدولتين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن العلاقة بين البلدين متشعبة للغاية، وتشمل تعاون اقتصادى وإنمائى وتجارى كبير، حيث توجد استثمارات ألمانية كبيرة فى مصر، وتقارب فى المواقف السياسية فيما يتعلق بالأوضاع فى الشرق الأوسط، وحرص الجانبين على التواصل بين القيادتين المصرية والألمانية.

وردا على سؤال حول قضية مكافحة الإرهاب، قال المتحدث باسم الخارجية: "كان هناك حرص من الجانب الألمانى على الاستفسار عن تطورات العملية سيناء 2018"، مشيرًا إلى التنسيق الكبير بين الأجهزة الأمنية فى كلا البلدين فى إطار عملية مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن ألمانيا لا تزال لديها بعض التحفظات على الطيران أقل من 26 ألف قدم، ولكن مصر تتواصل مع الجانب الألمانى لرفع هذا الحظر لتكتمل حركة الطيران الألمانى إلى مصر بشكل كامل ودون قيود.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. سامح شكرى يلتقى برئيس لجنة التعاون الاقتصادى بالبرلمان الألمانى

وزير الخارجية

احمد ابو زيد

المانيا

سامح شكرى




لا تفوتك
المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17يوليو بالعلاوات الدورية والاستثنائية

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17يوليو بالعلاوات الدورية والاستثنائية

القصة الكاملة "لأصحاب الكهف" بتايلاند × 20 صورة.. 13 شخصا من فريق كرة قدم تحاصرهم المياه داخل كهف "تام لوانج".. عُثر عليهم بعد 10 أيام من البحث بمساعدة دولية.. وقوات الإنقاذ: عملية إخراج الفتية تحتاج شهوراً

القصة الكاملة "لأصحاب الكهف" بتايلاند × 20 صورة.. 13 شخصا من فريق كرة قدم تحاصرهم المياه داخل كهف "تام لوانج".. عُثر عليهم بعد 10 أيام من البحث بمساعدة دولية.. وقوات الإنقاذ: عملية إخراج الفتية تحتاج شهوراً

هل تفعلها روسيا؟.. 6 منتخبات توجت بلقب كأس العالم على أرضها.. أصحاب الملعب يواصلون المغامرة بعد إقصاء بطل العالم 2010.. أوروجواى أول المتوجين فى 1930 وفرنسا آخرهم.. وإنجلترا تكتفى بمرة وحيدة فى لندن 1966

هل تفعلها روسيا؟.. 6 منتخبات توجت بلقب كأس العالم على أرضها.. أصحاب الملعب يواصلون المغامرة بعد إقصاء بطل العالم 2010.. أوروجواى أول المتوجين فى 1930 وفرنسا آخرهم.. وإنجلترا تكتفى بمرة وحيدة فى لندن 1966

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة