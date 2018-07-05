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فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على مشروع قانون يسمح بالبناء فى الحدائق بالقدس

الخميس، 05 يوليه 2018 12:02 م
فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على مشروع قانون يسمح بالبناء فى الحدائق بالقدس الكنيست الإسرائيلى
أ ش أ
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مصادقة ما تسمى لجنة الداخلية وجودة البيئة التابعة للكنيست الإسرائيلى، أمس، على مشروع قانون يسمح بالبناء فى ما يسمى الحدائق الوطنية بالقدس المحتلة، وهى خطوة تجرى للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاما، و"تفضح من جديد النوايا المبيتة للاحتلال وأساليبه فى سرقة الأرض الفلسطينية" منذ احتلال المدينة تحت شعارات مختلفة سواء حدائق وطنية أو محميات طبيعية أو مناطق للاستخدام العام أو مناطق مخصصة لأغراض عسكرية، جميعها تخصص فى النهاية لأغراض التوسع الاستيطانى.

وقالت الوزارة، فى بيان، اليوم الخميس، إن "الانحياز الأمريكى الأعمى للاحتلال وسياساته فتح الأبواب أمام الائتلاف اليمينى الحاكم فى إسرائيل لنفض الغبار عن جميع المخططات الاستعمارية التوسعية والبدء بتنفيذها بالجملة فى الأرض الفلسطينية المحتلة عامة والقدس بشكل خاص، فى محاولة لخلق واقع جديد تصبح فيه أية مقترحات لحلول سياسية للصراع غير واقعية ومجرد سراب وأوهام، وهو ما يؤدى إلى تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين".


وطالبت مجلس الأمن الدولى والدول التى تدعى الحرص على السلام وحل الدولتين سرعة التحرك لوقف هذا المخطط وغيره من المخططات الاستيطانية الهادفة إلى تكريس الاحتلال وإطالة أمده، واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بكبح جماح الآلة الاستيطانية الاستعمارية التوسعية التى تنهش جسد دولة فلسطين، وتدفن يوميا قرارات الشرعية الدولية.


وأوضحت الوزارة أن "عدم محاسبة إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولى واتفاقيات جنيف، وانقلابها المستمر والممنهج على الاتفاقيات الموقعة يشجعها على التمادى فى تغيير الواقع القانونى والتاريخى للأرض الفلسطينية المحتلة تحت مظلة الانحياز والرعاية الأمريكية للاحتلال".


ومن المتوقع أن يسمح مشروع هذا القانون لجمعية "العاد" الاستيطانية ببناء عشرات الوحدات الاستيطانية وإقامة مستوطنة جديدة على أراضى بلدة سلوان، فى إطار مخططات تهويد الأحياء والبلدات الفلسطينية الواقعة جنوب المسجد الأقصى، بما يحول دون التوسع الأفقى والنمو السكانى الديمغرافى الفلسطينى فى القدس المحتلة.


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