فاو: انخفاض أسعار الأغذية العالمية 1.3% في يونيو

رويترز

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس، أن أسعار الغذاء العالمية انخفضت في يونيو، على أساس شهرى بفعل تراجع أسعار الذرة والقمح.

وسجل مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذى يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 173.7 نقطة فى المتوسط الشهر الماضى بانخفاض 1.3 بالمئة عن مايو.

وقالت فاو فى بيان "شهدت معظم الأسواق بشكل عام أداء أضعف فى الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى زيادة التوترات فى العلاقات التجارية العالمية".

وقالت فاو إنه من المتوقع أن يصل إنتاج الحبوب العالمى فى 2018 إلى 2.586 مليار طن بانخفاض 64.5 مليون طن أو 2.4 بالمئة عن مستوى الإنتاج القياسى فى عام 2017.

وقالت فاو "التراجع على أساس سنوى يرجع فى الغالب إلى الانخفاض المتوقع فى إنتاج الذرة".