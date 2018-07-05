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ضبط 367 كيلو جرام أجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمدينة العاشر من رمضان

الخميس، 05 يوليه 2018 01:07 م
ضبط 367 كيلو جرام أجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمدينة العاشر من رمضان أجزاء دواجن -أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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تمكنت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، من ضبط 367 كيلو جرام  أجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمدينة العاشر من رمضان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محضرين مخالفة لمطعم ومحل بيع دواجن وذلك في إطار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لضبط المنتجات المخالفة والغير صالحة للإستهلاك الآدمي .

وأوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري في بيان له، أن المديرية شنت حملة تفتيشية على الأسواق بمدينة العاشر من رمضان بالتنسيق بين "إدارة الصحة العامة و المجازر وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم  والرقابة التموينية ومباحث التموين والرقابة على الأغذية بمديرية الصحة – شرطة البيئة والمسطحات المائية"، أسفرت عن ضبط مطعم ومحل بيع دواجن، وتحرير عدد 2  محضر بالمخالفة، وضبط  367 كجم، أجزاء دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى.
 
و تم تحرير المحاضر وإجراء اللازم بخصوص المضبوطات بمعرفة الرقابة التموينية بالعاشر من رمضان، وتتواصل الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطرى بالشرقية وتكثيفها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.
 
 

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