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الخميس، 05 يوليه 2018 03:56 م
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ضبط مستريح جديد فى الفيوم جمع 4 ملايين جنيه من ضحاياه

الخميس، 05 يوليه 2018 02:38 م
ضبط مستريح جديد فى الفيوم جمع 4 ملايين جنيه من ضحاياه المتهم
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت مباحث مركز شرطة طامية بالفيوم فى ضبط شخص لقيامه بالنصب والإحتيال على مواطنين والاستيلاء منهم على قرابة 4 ملايين جنيه بزعم توظيفها.

تلقى مركز شرطة طامية بالفيوم بلاغاً من عدد  من المواطنين بتضررهم من "أحمد.م" محاسب بالمعاش، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرت بقرابة 4 ملايين جنيه منذ عامين بزعم استثمارها فى مجال تجارة الأراضى والعقارات نظير عائد شهرى، إلا أنه لم يفى بما وعد ورفض رد أصل المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغين إعترف بارتكابه الواقعة.


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