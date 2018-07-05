ضبط صاحب شركة تنظيم مؤتمرات نصب على أهالى الإسماعيلية زاعما توفير فرصة عمل

كتبت : دينا الحسيني

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص لنصبه واحتياله على المواطنين بالإسماعيلية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول الأوروبية.

البداية كانت عندما ورد بلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من أحمد .ر.ش مواليد 1979 مدرس تربية رياضية ، ومقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية وآخرين بقيام المدعو هشام.إ.ب - مواليد 1979 مدير وشريك بإحدى شركات تنظيم المؤتمرات ، ومقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره 120,000 - مائة وعشرون ألف جنيه مقابل توفير فرصة عمل لهم بالخارج بإحدى الدول الأوربية ، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بمديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط المتهم .. وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وأبدى استعداده لسداد المبلغ المالى المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.