ضبط شخص يستولى على أموال الشباب بزعم توفير فرص عمل بأوروبا

كتب محمود عبد الراضي ـ محمد إبراهيم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين بزعم قدرته على توفير لهم فرص هجرة لدول الاتحاد الأوروبى.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تُفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع إحتيال والاستيلاء على أموالهم من قِبل شخص يزعم منحهم إقامات بدول الاتحاد الأوروبى والهجرة إلى تلك الدول "خلافاً للحقيقة"، وتمكن من الاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة.

ومن خلال البحث والتحرى أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام "قدرى.س" مقيم بحى المقطم بمحافظة القاهرة- حاصل على جنسية إحدى الدول الأوروبية- سبق إتهامه فى 7 قضايا "نصب، تبديد، شيكات، إستيلاء "،بإنشاء شركة في المقطم بالقاهرة ،والإعلان عن قدرته بتوفير فرص هجرة للمواطين الراغبين للهجرة لدول الإتحاد الأوروبى وزعمه إمتلاك فيلات وشقق سكنية ومحطات بنزين وغابات شجرية بمساحات شاسعة بإحدى الدول الأوروبية التى يحمل جنسيتها "خلافاً للحقيقة" ثم يقوم بتحرير عقود بيع عرفية غير موثقة بينه وبين ضحاياه مضمونها قيامه ببيع تلك الممتلكات الوهمية لهم وذلك بقصد الحصول على الإقامة بتلك الدول بصفتهم مستثمرين ومن ذوى الأملاك بتلك الدولة وعقب اقتناع ضحاياه يحصل منهم على مبالغ مالية طائلة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر شركته وعثر بحوزته على كمية من عقود بيع وهمية منسوبة لشركته تفيد قيام المتهم بصفته "بائع" بالإتفاق مع آخرين محددين بصفتهم مشترين على شراء ( فيلات سكنية – محطات بنزين – غابات شجرية ) نظير مبالغ ماليه طائلة، وضبط جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب" وهاتفى محمول ،بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على العديد من الملفات التى تحمل صور المستندات المضبوطة ،وكذا إنشائه موقع إلكترونى إحتيالى على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت"بإسم شركته وكذا صور فوتوغرافية لبعض المنشآت والفيلات والغابات ومحطات البنزين كائنة بالدولة التى يحمل جنسيتها، وكذا محادثات نصية على هاتفه المحمول بينه وبين بعض الأشخاص تفيد نشاطه الإجرامى .