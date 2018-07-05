ضبط زوج قتل زوجته بسكين وادعى سقوطها على سيخ حديدى بالدقهلية

كشف ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، لغز العثور على جثة ربة منزل أمام منزلها بعزبة الطيارة التابعة لمركز السنبلاوين، حيث تبين قيام زوجها بقتلها بسكين وادعى سقوطها على سيخ حديد.

تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعقيد عصام الدين رضوان مأمور مركز شرطة السنبلاوين يفيد بالعثور على ربة منزل جثة هامدة بعزبة الطيارة التابعه للمركز .

وانتلقت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد فريد رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين أن الجثه لربة منزل تدعى شيماء السيد احمد المتولى 22 سنه، من مواليد قرية ابو داود التابعه لمركز تمى الامديد ومقيمه لدى زوجها بعزبة الطيارة بالسنبلاوين وبها اثار اصابة جرح نافذ بالبطن .

وبسؤال زوجها السيد.ع.ع 25 سنة، بائع متجول، ادعى سقوطها من أعلى سطح المنزل على سيخ حديدى، ما أدى لإصابتها بجرح نافذ أودى بحياتها ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاتها.

تم تشكيل فريق بحث وتبين أن وجود خلافات مستمرة بين الزوجة المتوفاه وزوجها ، وبتكثيف التحريات تبين أن الوفاه تمت داخل المنزل وليس خارجه كما ادعى زوجها وبمعاينة الجثه تبين وجود إصابة بجرح طعنى بالبطن فقط دون اى اصابات اخرى تدل على سقوطها .

وبمواجهة الزوج اعترف بارتكابه الواقعه والتعدى على زوجته بسلاح أبيض " سكين " وطعنها طعنة نافذة بالبطن مما أدى إلى وفاتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11542 لسنة 2018 جنح مركز شرطة السنبلاوين وجارى العرض على النيابة العامة.