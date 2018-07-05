صور.. وزير مجرى: سنوقع مع مصر صفقة لتوريد 1300 عربة قطار خلال أيام

كتب عبد الحليم سالم - تصوير حسن محمد

كشف ليفنت مجيار وزير الدولة المجرية للشؤون البرلمانية، عن إبرام أكبر صفقة تجارية مع مصر تتضمن توريد 1300 عربة قطارات لصالح وزارة النقل المصرية خلال أيام.

وأضاف على هامش عقد الدورة الثالثة للجنة الوزارية المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمى والفني برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن الجانب المصرى وحضور وزراء النقل والرياضة والزراعة والاتصالات، أن وزارة النقل منحت مهلة 10 أيام لتعديل شروط العقد تمهيدا لإبرام التعاقد.

ومن جانبه قال هشام عرفات وزير النقل، أن العرض المجري احتل المركز الثانى ضمن العروض المتنافسة لتوريد العربات الجديدة، مضيفا أنه جارى التفاوض مع الحكومة المجرية لإجراء بعض التعديلات والشروط ،خاصة فيما يتعلق بعمليات الشحن وشروط القرض الممول للمشروع.