صور.. ننشر أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد والمشدد 15 سنة بقضية "اللجان النوعية"

كتب إيهاب المهندس ـ إبراهيم سعيد ـ تصوير أحمد معروف

ينشر "اليوم السابع"، أسماء المتهمين الـ 14 الصادر بحقهم حكما بالسجن المؤبد ، من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية".

صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

المتهمون الصادر بحقهم حكما بالمؤبد هم، محمود محمد ربيع، أسعد شحاتة، عبد الله شحاتة، محمود إمام، محمود عز الدين، محمد عبد الله، عبد الله سامى، أحمد محمد، أحمد محمد يوسف، شعبان رشاد، أسامة محمد، أسامة محمد كمال، محمد طلعت.

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة هم إسماعيل أحمد السيد، محمود صلاح، جيهان محمود صلاح، أحمد على، محمود السيد، والسحن 10 سنوات مشدد للمتهم هانى عبد العاطى

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.