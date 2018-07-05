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الخميس، 05 يوليه 2018 04:36 م
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صور.. مسلمو الإيغور بتركيا يحيون ذكرى مقتل 200 شخص بحرق صورة رئيس الصين

الخميس، 05 يوليه 2018 03:37 م
صور.. مسلمو الإيغور بتركيا يحيون ذكرى مقتل 200 شخص بحرق صورة رئيس الصين حرق صورة الرئيس الصينى
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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تظاهر العشرات من مسلمى الإيغور، اليوم الخميس أمام السفارة الصينية فى تركيا، احتجاجا على الإجراءات المتشددة التى قامت بها الحكومة الصينية ضدهم فى يوليو 2009، والتى لقى ما يقرب من 200 شخص حتفهم خلال سلسلة من أعمال الشغب العنيفة بمنطقة شينجيانج أويغور ذاتية الحكم شمال غرب الصين.

وأفادت تقارير بأن السلطات الصينية أمرت أقلية الإيغور المسلمة فى منطقة شينجيانج بشمال غرب الصين، بتسليم جميع المصاحف وسجاجيد الصلاة أو غيرها من المتعلقات الدينية، وإلا سيواجهون "عقوبة"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة الإندبندنت البريطانية عن مصادر إيغورية بالمنفى.

وكانت السلطات الصينية قد فرضت فى قيودا جديدة فى إقليم شينجيانج فى إطار ما وصفته بكين بحملة ضد التطرف، وشملت الإجراءات منع إطلاق اللحى وارتداء النقاب فى الأماكن العامة ومعاقبة من يرفض مشاهدة التلفزيون الرسمى.

والإيغور هم مسلمون تعود أصولهم إلى العرق التركى، ويعتبرون أنفسهم أقرب عرقيا وثقافيا لأمم آسيا الوسطى، ويشكل الإيغور نحو 45 %من سكان شينجيانج، فى حين تبلغ نسبة الصينيين من عرقية الهان نحو 40 %.

احتجاجات ضد رئيس الصين
احتجاجات ضد رئيس الصين

 

أحد المتظاهرون يدهس صورة الرئيس الصينى
أحد المتظاهرون يدهس صورة الرئيس الصينى

 

أحد المتظاهرين يضع قدمه على صورة الرئيس الصينى
أحد المتظاهرين يضع قدمه على صورة الرئيس الصينى

 

تظاهرات ضد الرئيس الصينى
تظاهرات ضد الرئيس الصينى

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

حرق صورة الرئيس الصينى
حرق صورة الرئيس الصينى

 

مسلمو الإيغور فى تركيا
مسلمو الإيغور فى تركيا

 


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