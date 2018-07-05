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الخميس، 05 يوليه 2018 03:55 م
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صور.. مساعد وزير الداخلية يتفقد عنابر السجناء والمستشفى بسجن القطا

الخميس، 05 يوليه 2018 03:04 م
صور.. مساعد وزير الداخلية يتفقد عنابر السجناء والمستشفى بسجن القطا جولة مساعد وزير الداخلية بمستشفى سجن القطا
كتب محمود عبد الراضى
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تفقد اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع السجون الأحوال المعيشية لنزلاء منطقة سجون القطا، فى إطار إستراتيجة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محورها إلى إعلاء قيم حقوق الانسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون لدمجهم بالمجتمع عقب إنتهاء العقوبة.

ومر مساعد الوزير لقطاع السجون على منطقة سجون القطا لمتابعة أوجه الرعاية المعيشية والصحية والاجتماعية والتأهيلية المقدمة للنزلاء ، حيث تابع دروس محو الأمية للنزلاء، وتفقد الأماكن المخصصة للزيارة ، ومر على عنابر الإعاشة ، وكذلك مرافق السجن ووحدة الدفاع المدنى ومستشفى السجن مشدداً على أهمية تقديم مستوى مميز للخدمات الصحية المقدمة للنزلاء .

وفى نهاية الجولة تم عقد اجتماع مع الضباط والأفراد والمجندين بالسجن وإلتقى بقوات تأمين السجن وإطلع على خطه التأمين ، مؤكداً على أهمية رفع الكفاءة التدريبية للقوات بما يحقق أعلى درجات التأمين .

 

   

اللواء مصطفى شحاتة
اللواء مصطفى شحاتة

 

جولة مساعد وزير الداخلية بالمستشفى
جولة مساعد وزير الداخلية بالمستشفى

 

مساعد وزير الداخلية مع سجين
مساعد وزير الداخلية مع سجين

 

مساعد وزير الداخلية يتفقد السجن
مساعد وزير الداخلية يتفقد السجن

 

 


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