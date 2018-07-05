صور.. محافظ القاهرة: دعمنا هيئة النقل العام بــ90 أتوبيسا و12 بـ"دورين"

ماجد تمراز _ سيد الخلفاوى - تصوير محمد فوزى

قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إنه تم تدعيم أسطول هيئة النقل العام، بـ 90 أتوبيسا جديدا بتكلفة 100 مليون جنيه، كما تم التعاقد على شراء 300 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى، والتعاقد على شراء 12 أتوبيس خدمة شاقة، والتعاقد على شراء 150 مينى باص جديد.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بديوان عام المحافظة، أنه تم استلام 12 أتوبيس بدورين كدفعة أولى، من إجمالى 40 أتوبيس، موضحا أنه تم تطبيق منظومة التتبع الإلكترونية.

ومن المقرر أن يستعرض المهندس عاطف عبد الحميد، إنجازات المحافظة خلال عام، والموقف التنفيذى للمشروعات التى انشأتها المحافظة خلال هذا العام، وسيتم افتتاحها خلال أيام.

ويؤدى محافظ القاهرة صلاة الجمعة بمسجد محمد على بالقلعة، فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى، كما سيتم تنظيم مبادرة نعم من أجل مصر، والتى من المقرر لها أن تبدأ الأحد القادم بجامعة عين شمس، وتستمر لمدة 5 أيام.



































































