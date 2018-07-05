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الخميس، 05 يوليه 2018 02:16 م
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صور.. محافظ القاهرة: تعويضات سكان مثلث ماسبيرو قاربت نصف مليار جنيه

الخميس، 05 يوليه 2018 12:59 م
صور.. محافظ القاهرة: تعويضات سكان مثلث ماسبيرو قاربت نصف مليار جنيه المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
سيد الخلفاوى _ ماجد تمراز - تصوير محمد فوزى
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أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أنه جارى العمل على إنشاء 22 مشروع إسكان بمحافظة القاهرة، حيث تم الانتهاء من مشروعى الأسمرات 1 و2، وجارى العمل على تسليم الأسمرات 3، كما تم الانتهاء من مشروعى المحروسة 1 و2، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الجارية لمشروعى معاً وأهالينا.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بديوان عام المحافظة، أنه تم الانتهاء من هدم مثلث ماسبيرو، وجارى العمل على تخطيط المنطقة بشكل شامل، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة حاولت حل المشكلة لكنها لم تتمكن من ذلك، حيث تمكنت محافظة القاهرة بمساندة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء من إنهاء مشكلة المثلث.

وأوضح المحافظ، أن التعويضات التى تم إنفاقها لأهالى مثلث ماسبيرو قاربت النصف مليار جنيه، مشيراً إلى أنه تم تعويض 2600 أسرة تعويض مادى، و800 أسرة بوحدات سكنية بديلة فى نفس المكان، حيث تم دفع 40 ألف جنيه لكل أسرة كبدل إيجار لمدة 3 سنوات وهى فترة إنشاء المشروع، وتسليمهم عقد بوحداتهم داخل المشروع، كما تم توفير وحدات سكنية بديلة بحى الأسمرات لـ 600 أسرة.

وقال إن المحافظة تدرس حالياً طرق تعويض صغار وكبار الملاك، وفقاً للقانون وللخيارات المتاحة، مثل إعطائهم مساحة أرض داخل المشروع وفقاً لأسعار الأرض بالمنطقة بعد اخلائها من السكان، أو مساحة أرض خارج المنطقة.

ومن المقرر أن يستعرض المهندس عاطف عبد الحميد، إنجازات المحافظة خلال عام، والموقف التنفيذى للمشروعات التى أنشأتها المحافظة خلال هذا العام، وسيتم افتتاحها خلال أيام.

ويؤدى محافظ القاهرة صلاة الجمعة بمسجد محمد على بالقلعة، فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى، كما سيتم تنظيم مبادرة نعم من أجل مصر، والتى من المقرر لها أن تبدأ الأحد القادم بجامعة عين شمس، وتستمر لمدة 5 أيام.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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