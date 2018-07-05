صور.. فريق طبى بمستشفى الشاطبى الجامعى ينجح فى فصل توأمين ملتصقين

الإسكندرية- هناء أبو العز

نجح فريق طبى بمستشفى الشاطبى الجامعى بقسم جراحة الأطفال، فى فصل التوأمين الملتصق "ماليكا وملك" وكان الالتصاق بمنطقى البطن مع وجود حبل سرى واحد ووريدين سريين منفصليين ومصاحب لذلك عيوب خلقية بالقلب تحتاج إلى متابعة طبية لإحدى التوأمين .

وقام بتخدير التوأمين مجموعة متميزة من الأطباء المتخصصين فى تخدير الأطفال حديثى الولادة.

وتمت عملية الفصل بعد عمل الأشعات والفحوصات اللازمة، والتوأمين الآن بحالة مستقرة جدا بالعناية المركزة بوحدة جراحة الأطفال تحت رعاية متكاملة .

ويعتبر التوأمين الملتصق، أحد التشوهات الخلقية النادرة وهذه سابع حالة توأمين ملتصق مختلفة يتم دخولها مستشفى الشاطبى خلال العشر سنوات الأخيرة، مما أكسب فريق العمل خبرة كبيرة فى التعامل مع مثل هذه الحالات.











