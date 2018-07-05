صور.. طارق الملا: لا توجد اكتشافات بترولية جديدة والحفر خلال شهرين

كتب سمير حسنى - تصوير محمد فوزى

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن تخفيض مديونيات الشركاء الأجانب، حيث وصلت إلى 50 % عن مثيلتها فى العام 2010، يشجع على مزيد من الإقبال فى المزايدة على الاكتشافات الجديدة، ودخول شركات جديدة وأخرى كانت مترددة فى الدخول إلى السوق المصرية.

وقال وزير البترول فى مؤتمر صحفى، إن الوزارة تعمل على تفعيل المركز الاقليمى للطاقة بالتزامن مع الالتزام بجدية التعامل مع المستثمرين والشركاء الأجانب، وزيادة الإنتاج المحلى من خلال معامل التكرير.

وردا على سؤال حول وجود اكتشافات بترولية جديدة، قال: نأمل ذلك ولم يحدث كشف لأننا لم نحفر بعد، حيث من المقرر أن يتم الحفر خلال شهرين من الآن.



































































