صور..سفير اليمن بالقاهرة يشارك فى احتفال السفارة الأمريكية بعيد الاستقلال

كتبت - إيمان حنا

شارك الدكتور محمد مارم سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة، فى الاحتفالية التى أقامتها السفارة الأمريكية بمناسبة العيد الوطنى للاستقلال .

والتقى الدكتور مارم على هامش الحفل مع عدد من الدبلوماسيين من بينهم سفراء الجزائر وأستراليا والولايات المتحدة وجيبوتى، حيث جرى نقاش جانبى حول تطورات الأوضاع باليمن ومساعى المبعوث الأممى مارتن جريفثس.

وجاءت الاحتفالية بروح الموسيقى والطعام الأمريكى، والذى لقى إقبالاً كبيراً من الضيوف .

وبدأ الحفل باستعراض حرس الشرف من المارينز، ثم بعزف السلامين الوطنيين المصرى والأمريكى، تبعه كلمة القائم بالأعمال توماس جولدبرجر، وتحدث خلالها عن المرأة والتى يتم الاحتفاء بها هذا العام فى مصر.















