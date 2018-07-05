صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الحسين الجامعى

كتب لؤى على

تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، سير العمل بمستشفى الحسين الجامعى.

ووجه رئيس الجامعة خلال زيارته للمستشفى القائمين على القطاع الطبى بتوفير خدمة طبية متميزة للمترددين على مستشفيات جامعة الأزهر.

وأضاف رئيس الجامعة أن الخدمات الطبية التى يقدمها أساتذة الطب الأكفاء لا تقتصر على المستشفيات فقط، لافتا إلى أن هناك قوافل طبية تجوب محافظات الجمهورية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وليس داخل مصر وفقط وإنما تمتد تلك الخدمات للخارج أيضا لتضمد جراح المرضى وتخفف الآلام عنهم فى إطار رسالة جامعة الأزهر لخدمة المجتمع داخليا وخارجيا، وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين.

كان فى استقبال رئيس الجامعة الدكتور أحمد سليم، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور إبراهيم الدسوقي، مدير مستشفى الحسين، والدكتور مصطفى أبو العنين، نائب مدير المستشفى للجودة، والدكتور هشام وفقى، نائب مدير المستشفى للشئون العلاجية، والدكتور خالد ذكي، رئيس قسم الطب الطبيعى والروماتيزم، والدكتور سامح الزيات، أستاذ الطب الطبيعى والروماتيزم، والدكتور هشام حمود، أستاذ الطب الطبيعى والروماتيزم.



رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الحسين الجامعي (1)



رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الحسين الجامعي (2)



رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الحسين الجامعي (3)



رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الحسين الجامعي (4)