صور.. المرور يشن حملات لرصد متعاطى المواد المخدرة بالطرق السريعة

كتب عبد الرحمن سيد

شنت اﻹدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور حملات الرادار والكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة مع بدء توعية مرورية لقائدى السيارات تحت مسمى ( أسبوع التوعية المرورية ) مع توزيع مطويات على قائدى السيارات لتوعيتهم بالكشف عن السيارة والإطارات قبل السفر للحد من الحوادث.

كما تم الدفع بالعديد من سيارات الإغاثة المرورية على الطريق 01221110000 لمواجهة أى أعطال والدفع بسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية كما تم نشر قوات نظامية وتنبيه على القوات تحت إشراف اللواء عاطف الشاعر مدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة المقررة.

تأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.