صور.. "الزراعة": الاتفاق مع هولندا على منظومة جديدة لاستيراد تقاوى البطاطس

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه خلال الزيارة الأخيرة لهولندا بناء على دعوة من نظيره الهولندى، تم الإطلاع على منظومة إنتاج تقاوى البطاطس والنظام الحاكم لهذه المنظومة، خاصة إن هولندا تعد أكبر دولة تستورد مصر منها تقاوى البطاطس ما يقرب من 40 ألف طن من إجمالى 123 ألف من عدة دول أوروبية استعدادا للموسم المقبل.

وأضاف أحمد العطار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الاجتماع مع مسئولى الحجر الزراعى الهولندى تم دراسة المنظومة المتعلقة بالشهادة الإلكترونية للصحة النباتية التى يصدرها الجانب الهولندى، وإمكانية تطبيقها وفقًا للظروف المصرية فى أعمال الحجر الزراعى المصرى، ضمن خطة التطوير وإعادة الهيكلة للحجر الزراعى فى مصر، تمهيدًا لتطبيق هذه المنظومة وفقًا لمنظومة الربط الإلكترونى.

وأضاف العطار، إن مشروع تطوير منظومة الحجر الزراعى تعتمد على الربط الشبكى لجميع المنافذ الحجرية التابعة للخمس إدارات العامة للحجر الزراعى مع غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية للحجر الزراعى لمراقبة سير العمل بجميع المنافذ وجميع العمليات الخاصة بالصادرات والواردات الزراعية بمنظومة ميكنة أعمال الحجر الزراعى.



الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى فى مزراع إنتاج البطاطس بهولندا



الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى



رئيس الحجر الزراعى المصرى ونظيرة الهولندى



رئيس الحجر الزراعى المصرى يتفقد زراعات البطاطس ووفد من هولندا



رئيس الحجر الزراعى فى اجتماع تقاوى البطاطس بهولندا