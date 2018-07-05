صور..الداخلية تعقد ندوة عن أضرار التدخين فى مستشفى الشرطة بمدينة نصر

كتب محمود عبد الراضى - منة الله حمدى - دينا الحسيني - تصوير محمد الحصرى

عقدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ندوة عن أضرار التدخين، وذلك بمستشفى الشرطة فى مدينة نصر بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق واللواء دكتور عزة الجمل مساعد وزير الداخلية لشئون المستشفيات بالإنابة عن اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية للخدمات الطبية والرائد طبيب دعاء سمير الشاهد عدد من قيادات الداخلية، وأطباء متخصصين من قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، بالإضافة لعدد من الخبراء.

وتهدف الندوة للحد من ظاهرة التدخين التى تضر بصحة المواطنين، خاصة فى ظل انتشار التدخين بين فئات الشباب والأطفال صغار السن، حيث تخرج الندوة بعدد من التوصيات لمساعدة المدخنين على الإقلاع عنه.