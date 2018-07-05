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الخميس، 05 يوليه 2018 12:10 م
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صور..الداخلية تعقد ندوة عن أضرار التدخين فى مستشفى الشرطة بمدينة نصر

الخميس، 05 يوليه 2018 11:15 ص
صور..الداخلية تعقد ندوة عن أضرار التدخين فى مستشفى الشرطة بمدينة نصر ندوة عن أضرار التدخين بمستشفى الشرطة
كتب محمود عبد الراضى - منة الله حمدى - دينا الحسيني - تصوير محمد الحصرى
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عقدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ندوة عن أضرار التدخين، وذلك بمستشفى الشرطة فى مدينة نصر بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق واللواء دكتور عزة الجمل مساعد وزير الداخلية لشئون المستشفيات بالإنابة عن اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية للخدمات الطبية والرائد طبيب دعاء سمير الشاهد عدد من قيادات الداخلية، وأطباء متخصصين من قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، بالإضافة لعدد من الخبراء.
 
وتهدف الندوة للحد من ظاهرة التدخين التى تضر بصحة المواطنين، خاصة فى ظل انتشار التدخين بين فئات الشباب والأطفال صغار السن، حيث تخرج الندوة بعدد من التوصيات لمساعدة المدخنين على الإقلاع عنه.
 
ندوة عن أضرار التدخين بمستشفى الشرطة (1)
ندوة عن أضرار التدخين بمستشفى الشرطة

ندوة عن أضرار التدخين بمستشفى الشرطة (2)
ندوة عن أضرار التدخين بمستشفى الشرطة 

ندوة عن أضرار التدخين بمستشفى الشرطة (3)
ندوة عن أضرار التدخين بمستشفى الشرطة

ندوة عن أضرار التدخين بمستشفى الشرطة (4)
ندوة عن أضرار التدخين بمستشفى الشرطة
 

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