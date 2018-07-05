صور.. افتتاح مزارع سمكية بالسجون تنتج 200 طن سنويا

كتب محمود عبد الراضى و دينا الحسينى

أناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع السجون بافتتاح المزرعة السمكية النموذجية للاستزراع السمكى بمنطقة سجون القطا.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون من خلال الاهتمام والنهوض بكافة المنشآت والمشروعات التى تساهم فى إعادة تأهيلهم لانخراطهم فى المجتمع ليكونوا مواطنين صالحين، وذلك من خلال اكتساب المهارات فى مختلف المجالات بما يساهم فى مساعدتهم لإقامة مشروعات خاصة بهم من الحرفة التى تأهلوا للعمل بها داخل السجون عقب الإفراج عنهم.

وافتتح مساعد وزير الداخلية المزرعة السمكية النموذجية للاستزراع السمكى بمنطقة سجون القطا، والتى تبلغ مساحتها 5 أفدنة بـ 5 مزارع سمكية، حيث تم تزويدها بأحدث التقنيات التى تعظم حجم الإنتاج السمكى، والتى من المنتظر أن تنتج ما يزيد عن 200 طن من الأسماك سنوياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص قطاع السجون على تأهيل المسجونين وطرح فائض الإنتاج لجمهور المواطنين بأسعار مناسبة والمساهمة فى تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين.



افتتاح المزرعة السمكية



اللواء مصطفى شحاتة رئيس قطاع السجون



المزرعة السمكية بالسجون