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الخميس، 05 يوليه 2018 06:01 ص
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صور.. احتفالات وألعاب نارية ضخمة فى أمريكا بمناسبة عيد الاستقلال

الخميس، 05 يوليه 2018 05:37 ص
صور.. احتفالات وألعاب نارية ضخمة فى أمريكا بمناسبة عيد الاستقلال احتفالات عيد الاستقلال فى أمريكا
كتب عبد الوهاب الجندى
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احتفل الأمريكيون الليلة بعيد الاستقلال فى الولايات المتحدة الأمريكية، والذى يكون فى يوم الرابع من يوليو سنويا، ويسميه بعضهم "عيد استقلال أرض الحرية وتحقيق الأحلام".

وتتمثل الاحتفالات بالمسيرات والعروض الخاصة بالمناسبة، وعروض الألعاب النارية وزيارة المواقع التاريخية واجتماع الأسر من عدة مدن أو ولايات فى أجواء من الفرح وعلى ولائم مميزة.

احتشد عشرات العائلات العسكرية فى ساحات البيت الأبيض، للاستماع إلى كلمة رئيس الأمريكى دونالد ترامب بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن مملكة بريطانيا.

واستقبل ترامب والسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، عشرات الأهالى فى ساحات البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن لبدء الحفل وإطلاق الألعاب النارية، وفق صور نشرتها وكالات الأنباء (رويترز و الفرنسية).

وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية بعيد الاستقلال سنويًا فى يوم 4 من كل شهر، وكتب ترامب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تيويتر: "عيد استقلال سعيد فى الرابع من يوليو، بلدنا يقوم بعمل عظيم".

احتفالات الأمريكيين
احتفالات الأمريكيين

 

احتفالات عيد الاستقلال
احتفالات عيد الاستقلال

 

الألعاب النارية تضئ سماء أمريكا
الألعاب النارية تضئ سماء أمريكا

 

ألعاب نارية ضخمة
ألعاب نارية ضخمة

 

المبانى الأمريكية
المبانى الأمريكية

 

المشاركة في الاحتفال
المشاركة في الاحتفال

 

تزين المباني
تزين المباني

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

رجل مشارك في الاحتفالات
رجل مشارك في الاحتفالات

 

مدينة نيويورك
مدينة نيويورك

 

 

 


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