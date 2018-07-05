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الخميس، 05 يوليه 2018 03:58 م
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صور.. أكاديمية الشرطة تستقبل طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة

الخميس، 05 يوليه 2018 02:42 م
صور.. أكاديمية الشرطة تستقبل طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة طلاب بأكاديمية الشرطة
كتب محمود عبد الراضى
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استقبلت أكاديمية الشرطة عددا من طلاب المدارس يرافقهم عددا من طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك ضمن برنامج نادى النشاط الصيفى الذى تتبناه الجامعة فى خطوة لتدريب طلابها على القيادة والتعامل الأمثل مع أطفال المدارس، بما يعود على هؤلاء الأطفال بتنمية مداركهم وزيادة وعيهم الثقافى وغرس قيم الانتماء والولاء لديهم.

وبدوره حرص اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة على الالتقاء والترحيب بهم ناقلاً لهم تحيات وزير الداخلية، مؤكداً استعداد الأكاديمية الكامل على استقبال مثل هذه الزيارات، تحقيقاً لقيم الترابط والتلاحم بين شباب الوطن باعتبارهم الآلية الأولى والأساسية فى البناء والتقدم والازدهار، كما حرص مساعد وزير الداخلية خلال الزيارة على تكريم نجلى الشهيد العقيد محمد وحيد حبشى، وسط حفاوة بالغة من جميع الحضور.

وتضمنت الزيارة جولة للطلاب الزائرين بالأكاديمية، شملت المدرجات الرئيسية ومسرح الجريمة وميادين التدريب والعمليات والرماية ومشاهدة عروض الكفاءة القتالية وفنون ومهارات الرماية لطلبة كلية الشرطة، وعروض الخيالة ورياضة الكلة بمصاحبة فريق موسيقات الأكاديمية، بالإضافة إلى العروض المتنوعة للاستفادة بالكلاب فى أعمال الأمن والحراسة والكشف عن المفرقعات والمواد المخدرة وأعمال الاستعراف والبحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

وأعرب أعضاء هيئة تدريس الجامعة والطلاب الزائرون عن بالغ سعادتهم بالزيارة لما شاهدوه ولمسوه من جهود متميزة ومتطورة فى تدريب وإعداد وتأهيل طالب الكلية.

يأتى ذلك امتداداً لجهود كل أجهزة وزارة الداخلية المستمرة فى بناء جسور الترابط والتلاحم مع كل هيئات ومؤسسات الدولة التعليمية والعلمية .

 

استقبال الأطفال بأكاديمية الشرطة
استقبال الأطفال بأكاديمية الشرطة
 
أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة
 
الأطفال داخل أكاديمية الشرطة
الأطفال داخل أكاديمية الشرطة
 
الأطفال مع رئيس أكاديمية الشرطة
الأطفال مع رئيس أكاديمية الشرطة
 
عروض بأكاديمية الشرطة
عروض بأكاديمية الشرطة

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