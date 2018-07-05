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صحة الجيزة تعقد اجتماعا مع مديرى الإدارات لمتابعة السلبيات وسبل حلها

الخميس، 05 يوليه 2018 02:23 م
صحة الجيزة تعقد اجتماعا مع مديرى الإدارات لمتابعة السلبيات وسبل حلها الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالجيزة - أرشيفية
كتب إبراهيم سالم
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عقدت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالجيزة، اجتماعا بحضور الدكتورة هالة ماسح، رئيس قطاع الأقاليم بوزارة الصحة مع مديرى الإدارات الطبية، والطب العلاجى والوقائى والجودة والرعاية الأساسية وإدارة الصيدلة ومركز المعلومات والأسنان والدعم الفنى، لمتابعة السلبيات والمعوقات للإدارات وبحث سبل حلها.

وأضافت وكيل صحة الجيزة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم التوجيه بضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة الإدارات الصحية وكذلك معامل الأسنان مع ضرورة التركيز على فرش سكن الأطباء، وتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى، خاصة التعقيم المركزى، مشيرة إلى أن رئيس قطاع الأقاليم بوزارة الصحة أوصت بضرورة التركيز على التدريب خاصة إدارة الجودة.

وتابعت هناء سرور، أنه تم التأكيد على ضرورة تدريب أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بجميع المنشآت الصحية ومتابعة توفير المولدات الكهربائية وتدريب الفنيين العاملين مع الالتزام بنموذج المرور الذى تم تسليمه للمديرية للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة.


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