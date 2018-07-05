video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 06:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سفير السويد لدى الخرطوم: نسعى لحشد دولى لتحقيق المصالحة فى جنوب السودان

الخميس، 05 يوليه 2018 05:43 ص
سفير السويد لدى الخرطوم: نسعى لحشد دولى لتحقيق المصالحة فى جنوب السودان سلفاكير رئيس جنوب السودان
(أ ش أ)
إضافة تعليق

قال سفير السويد لدى الخرطوم، هانكس هنريك، إن حكومة بلاده التى تتولى رئاسة مجلس الأمن، تسعى لحشد التأييد الدولى لتحقيق المصالحة بين فرقاء جنوب السودان التى يتبناها الرئيس السوداني، عمر البشير، تحت مظلة مجموعة "إيجاد"، وتكللت بتوقيع اتفاق مبادئ يوم الأربعاء الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء السفير السويدي، أمس الأربعاء، وزير الخارجية السودانى الدرديرى محمد أحمد، الذى دعا المجتمع الدولى لدعم مبادرة الخرطوم لسلام جنوب السودان وتوفير كافة المعينات السياسية والمادية التى تضمن الوصول لاتفاق شامل، مطالبا السويد بقيادة حملة الدعم الدولية بوصفها رئيسة مجلس الأمن.

وأطلع وزير الخارجية، السفير السويدي، على جهود الخرطوم للتقريب بين فرقاء الجنوب، واتفاق المبادئ الذى وقعته الأطراف، كما استعرض مستقبل عمل الوساطة حتى يوم 9 يوليو الجاري.

وناقش الجانبان، التطور الملحوظ فى العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة استمرار التعاون فى كافة المجالات خاصة الجانب التنموي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإيجاد: مفاوضات الخرطوم للسلام فى جنوب السودان هى الأفضل

حكومة جنوب السودان تقترح مشروع قانون بتمديد فترة رئاسة سلفا كير

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: حان الوقت للتحرك فى جنوب السودان

السويد

الخرطوم

جنوب السودان

السودان

المصالحة بين السودان وجنوب السودان




لا تفوتك
ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة