سفير السويد لدى الخرطوم: نسعى لحشد دولى لتحقيق المصالحة فى جنوب السودان

(أ ش أ)

قال سفير السويد لدى الخرطوم، هانكس هنريك، إن حكومة بلاده التى تتولى رئاسة مجلس الأمن، تسعى لحشد التأييد الدولى لتحقيق المصالحة بين فرقاء جنوب السودان التى يتبناها الرئيس السوداني، عمر البشير، تحت مظلة مجموعة "إيجاد"، وتكللت بتوقيع اتفاق مبادئ يوم الأربعاء الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء السفير السويدي، أمس الأربعاء، وزير الخارجية السودانى الدرديرى محمد أحمد، الذى دعا المجتمع الدولى لدعم مبادرة الخرطوم لسلام جنوب السودان وتوفير كافة المعينات السياسية والمادية التى تضمن الوصول لاتفاق شامل، مطالبا السويد بقيادة حملة الدعم الدولية بوصفها رئيسة مجلس الأمن.

وأطلع وزير الخارجية، السفير السويدي، على جهود الخرطوم للتقريب بين فرقاء الجنوب، واتفاق المبادئ الذى وقعته الأطراف، كما استعرض مستقبل عمل الوساطة حتى يوم 9 يوليو الجاري.

وناقش الجانبان، التطور الملحوظ فى العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة استمرار التعاون فى كافة المجالات خاصة الجانب التنموي.