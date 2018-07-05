سعر اليورو اليوم الخميس 5-7-2018 وارتفاع العملة الأوروبية

كتبت- دانه الحديدى

واصل سعر اليورو الأوروبى ارتفاعه مقابل الجنيه المصرى، اليوم الخميس 5-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر ، بالغا فى تعاملات آخر البنك الأهلى المصرى 20.71 جنيه للشراء و20.93 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم، كالتالى..



اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.73 جنيه للشراء

20.89 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.71 جنيه للشراء

20.93 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.71 جنيه للشراء

20.93 جنيه للبيع



اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.73 جنيه للشراء

20.94 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.78 جنيه للشراء

20.99 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.74 جنيه للشراء

20.96 جنيه للبيع



سعر صرف اليورو اليوم

"الحاصلات الزراعية: الاتحاد الأوروبى يلغى قرار فحص الفراولة المصرية

قال المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن المفوضية الأوروبية أصدرت أمس 3 يوليو 2018 قرارها بإلغاء الفحوصات الإضافية على الفراولة المصرية والتى كانت مطبقه بنسبة 10%.

وجاء هذه القرار بعد إطمئنان الإتحاد الأوروبى على سلامة الإجراءات التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية لضمان سلامة صادرات مصر من الفراولة الطازجة، فى ضوء القرار الوزارى المشترك لوزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى رقم 670 لسنة 2017 والخاص بمنظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية والذى قام المجلس بتنفيذه بالتعاون مع جمعية هيا والحجر الزراعى المصري.