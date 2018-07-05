video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 01:11 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الخميس 5-7-2018 وارتفاع العملة الأوروبية

الخميس، 05 يوليه 2018 11:39 ص
سعر اليورو اليوم الخميس 5-7-2018 وارتفاع العملة الأوروبية يورو - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
إضافة تعليق

واصل سعر اليورو الأوروبى ارتفاعه مقابل الجنيه المصرى، اليوم الخميس 5-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر ، بالغا فى تعاملات آخر البنك الأهلى المصرى 20.71 جنيه للشراء و20.93 جنيه للبيع.

 

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم، كالتالى..

 

اليورو
اليورو

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

20.73  جنيه للشراء

20.89  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

20.71 جنيه للشراء

20.93 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.71 جنيه للشراء

20.93 جنيه للبيع

 

اليورو اليوم
اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

20.73 جنيه للشراء

20.94 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

20.78 جنيه للشراء

20.99 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

20.74  جنيه للشراء

20.96 جنيه للبيع

 

سعر صرف اليورو اليوم
سعر صرف اليورو اليوم

 

"الحاصلات الزراعية: الاتحاد الأوروبى يلغى قرار فحص الفراولة المصرية

 

قال المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن المفوضية الأوروبية أصدرت أمس 3 يوليو 2018 قرارها بإلغاء الفحوصات الإضافية على الفراولة المصرية والتى كانت مطبقه بنسبة 10%.

 

وجاء هذه القرار بعد إطمئنان الإتحاد الأوروبى على سلامة الإجراءات التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية لضمان سلامة صادرات مصر من الفراولة الطازجة، فى ضوء القرار الوزارى المشترك لوزارة التجارة والصناعة  ووزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى رقم 670 لسنة 2017 والخاص بمنظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية والذى قام المجلس بتنفيذه بالتعاون مع جمعية هيا والحجر الزراعى المصري.

 

 

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات اليوم الخميس 5-7-2018 وارتفاع اليورو والاسترلينى

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة