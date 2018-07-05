سعر الدولار اليوم الخميس 5-7-2018 وثبات العملة الأمريكية

كتبت- دانه الحديدى

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 5-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً فروقا طفيفة فى السعر من بنك لآخر، حيث بلغ متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى 17.81جنيه للشراء و17.94جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك المركزى المصرى.

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك، والذى جاء كالتالى..



الدولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.81 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه

مجلس الدولة يعيد 23 ألف دولار للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ألزمت محكمة القضاء الإدارى ، " منشأة شابتر تو " - منطقة حرة ، بسداد مبلغ 23 ألف دولار امريكى بفوائدها القانونية ، للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وذلك بسبب عدم سداد المنشأة المدعى عليها قيمة مستحقات الهيئة عن مساحة أرضت بلغت 1934 متر مربع لإقامة مشروع متكامل للملابس الجاهزة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار افرد تفصيلا خاصا للمناطق الحرة ، أوضح فيه كيفية إنشاء المناطق الحرة وأداة إنشائها ونظم كيفية عملها والمزايا المقررة لها ، حيث قرر أن إنشاء المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها لا يكون إلا بقانون ، أما بالنسبة للمنطقة الحرة العامة فأمر إنشائها بقرار يصدر من مجلس الوزراء ، وذلك بغرض إقامة المشروعات التى يُرخص بها من جهات الاختصاص اياً كان الشكل القانونى الذي تتخذه هذه المناطق.