سرقة هاتف وراء الاعتداء على صيدلى بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن الدافع وراء اعتداء عاطل على صيدلى بالبدرشين، هو سرقة هاتفه المحمول.

وأضاف المصدر أن الحالة الصحية للصيدلى مستقرة، وجارى تكثيف التحريات للقبض على المتهم.

البداية كانت عندما تلقى رئيس مباحث البدرشين، بلاغا يفيد إصابة صيدلى بجروح بجسده نتيجة اعتداء أحد الأشخاص عليه بسلاح أبيض.

وبإجراء التحريات، تبين أنه أثناء متابعة المجنى عليه لعمله، فوجئ بالمتهم يعتدى عليه بمطواة وفر هاربا، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.