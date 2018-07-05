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سامح شكرى: مصر تسعى لإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى وتأكيد حقوق الفلسطينيين

الخميس، 05 يوليه 2018 03:04 ص
سامح شكرى: مصر تسعى لإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى وتأكيد حقوق الفلسطينيين وزير الخارجية
كتب محمد تهامى زكى
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علق سامح شكرى، وزير الخارجية، على ما يسمى بـ"صفقة القرن"، قائلاً إن مصر تسعى لإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى لتحقيق الاستقرار فى المنطقة.

 

وأوضح شكرى، خلال حواره فى برنامج "بالورقة والقلم" الذى يقدمه نشأت الديهى، عبر فضائية "ten"، أن هناك سلسلة طويلة من المفاوضات وهناك شرعية دولية متمثلة فى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وأيضًا اتفاقيات أوسلو، كلها تقود إلى التوصل لحل مبنى على إقامة دولتين.

 

وتابع شكرى، نحن نرى أهمية الانتهاء من هذا الصراع لفتح أفاق جديدة من الاستقرار والتقدم لشعوب المنطقة، والتأكيد بأن الشعب الفلسطينى يستحق أن يكون له دولته وينعم بنفس الحقوق، مؤكدًا أن حقوقه مكفولة بحكم قرارات الشرعية الدولية وحان الوقت للتعامل وإنهاء هذا الصراع من خلال المفاوضات.


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سامح شكرى

الصراع العربى الاسرائيلى

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