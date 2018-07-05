سامح شكرى: مصر تستقبل 5 ملايين مهاجر توفر لهم كل الرعاية والاهتمام

كتب محمد تهامى زكى

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن قضية الهجرة غير الشرعية أثيرت فى إطار ثنائى بين الجانبين المصرى والألمانى، موضحا أن هناك تعاملا لمصر مع ألمانيا فيما يتعلق بهذه القضية.

وأوضح شكرى فى حواره مع نشأت الديهى، أن التعاون يرتكز بالاتفاقات والقوانين الدولية التى تحكم هذه الظاهرة، وأيضا التمسك بالرؤية المصرية فى التعامل بمنظور شامل مع هذه القضية، سواء من الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية أو دول المعبر أو دول المقصد، وضرورة أن يتم التعامل بشكل يتجاوز الإجراءات الأمنية، لكن بشكل يتناول القضايا السياسية والاقتصادية المرتبطة بهذه الظاهرة.

وكشف شكرى، أن مصر لها رؤية وسياسات وممارسة واضحة فيما يتعلق باستقبالها لعدد وفير من المهاجرين يصل إلى 5 ملايين مهاجر، توفر لهم مصر كل الرعاية والاهتمام والاستفادة من الإمكانات المتاحة ويتم السماح لهم بالحركة والاندماج مع الشعب المصرى، ونسعى حاليا لتكثيف الدعم الدولى ودعم المنظمات الدولية فى هذه الشأن.