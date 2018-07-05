سامح شكرى: عقيدة الإخوان "الإرهاب" وألمانيا تريد التعاون بشأن مكافحته

كتب محمد تهامى زكى

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن عقيدة جماعة الإخوان المسلمين تعتمد على الإرهاب والترويع واتباع الهيمنة وسياسة إقصاء الآخرين.

وأوضح شكرى، خلال حواره فى برنامج "بالورقة والقلم" الذى يقدمه نشأت الديهى، عبر فضائية "ten"، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الماضية عبرت عن ثقة الشعب المصرى فى القيادة السياسية، مشيرا إلى وجود أطراف تتربص لمصر وتروج أخبار وشائعات بدون أدلة.

وشدد شكرى، على أن ألمانيا تُقدر ما تقوم به مصر من جهود وتضحيات كثيرة للقضاء على الإرهاب، وأنها تريد توثيق التعاون مع مصر بشأن مكافحته وأن السياسة المصرية واضحة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وأشار شكرى، أن مصر تقوم بدحر الإرهاب ليست بالإجراءات الأمنية فقط، بل بتغير الخطاب الدينى، مؤكدا أن سياسات مصر متسقة مع مواقفها المعلنة.