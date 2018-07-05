video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 03:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سامح شكرى: عقيدة الإخوان "الإرهاب" وألمانيا تريد التعاون بشأن مكافحته

الخميس، 05 يوليه 2018 01:59 ص
سامح شكرى: عقيدة الإخوان "الإرهاب" وألمانيا تريد التعاون بشأن مكافحته حوار وزير الخارجية
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن عقيدة جماعة الإخوان المسلمين تعتمد على الإرهاب والترويع واتباع الهيمنة وسياسة إقصاء الآخرين.

وأوضح شكرى، خلال حواره فى برنامج "بالورقة والقلم" الذى يقدمه نشأت الديهى، عبر فضائية "ten"، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الماضية عبرت عن ثقة الشعب المصرى فى القيادة السياسية، مشيرا إلى وجود أطراف تتربص لمصر وتروج أخبار وشائعات بدون أدلة.

وشدد شكرى، على أن ألمانيا تُقدر ما تقوم به مصر من جهود وتضحيات كثيرة للقضاء على الإرهاب، وأنها تريد توثيق التعاون مع مصر بشأن مكافحته وأن السياسة المصرية واضحة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وأشار شكرى، أن مصر تقوم بدحر الإرهاب ليست بالإجراءات الأمنية فقط، بل بتغير الخطاب الدينى، مؤكدا أن سياسات مصر متسقة مع مواقفها المعلنة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية: ألمانيا ساهمت فى استقرار مصر وتُقدر سياسات الإصلاح

وزير الخارجية يلتقى وزير النقل والبنية الرقمية الألمانى

وزير الخارجية

سامح شكرى

الاخوان

المانيا

الارهاب




لا تفوتك
ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة