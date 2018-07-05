زوجة تطعن نفسها بسكين بسبب الخلافات الزوجية بالمنوفية

المنوفيه - محمود شاكر

أقدمت زوجة على طعن نفسها بسكين لتصاب بجروح طعنية، ويتم نقلها إلى المستشفى، بسبب خلافات زوجية بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

كان تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم التعليمى "م . ب . م" 20 سنة، ربة منزل ومقيمة دائرة المركز، مصابة بجرح طعنى نافذ أعلى البطن .

بالانتقال والفحص وسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين زوجها " أ . م . أ " المقيم بذات الناحية، لم يستجوب، وقامت على إثرها بإحداث إصابة نفسها بسلاح أبيض "سكين" ولم تتهم أحد ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.