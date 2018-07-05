زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب لبنان

بيروت (رويترز)

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية فى لبنان، أن هزة أرضية سجلت مساء اليوم الأربعاء وشعر بها العديد من سكان المحافظات ولا سيما العاصمة بيروت.

وقال رشيد جمعة مسؤول الشبكة الزلزالية فى مركز البحوث العلمية للوكالة الوطنية للإعلام فى بيروت إن "هزة أرضية مصدرها منطقة بحيرة طبريا حصلت عند العاشرة من مساء اليوم وهى بقوة 4.3 درجة وشعر بها سكان العديد من المناطق اللبنانية ولا سيما بيروت والجنوب والبقاع وجبل لبنان".

وأضاف جمعة أن هناك هزات ارتدادية ما زالت مستمرة، وتعالت أصوات الآذان فى المساجد فى بيروت والجنوب والبقاع فور شعور السكان بالهزة. ولم تسفر الهزة عن أية أضرار بشرية أو مادية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير مركز علوم الأرض وهندسة الزلازل فى جامعة النجاح الوطنية بنابلس جلال الدبيك قوله إن "مناطق جنوب لبنان والجولان السورى وشمال الأردن وشمال فلسطين ومناطق جنين ونابلس قد شعرت بالهزة بشكل واضح".

وذكر أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض، مضيفا أن تلك المنطقة تشهد حاليا نشاطا زلزاليا كما حصل قبل 3 سنوات.