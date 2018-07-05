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الخميس، 05 يوليه 2018 06:18 م
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زلزال بقوة 3.1 ريختر يضرب غرب لندن

الخميس، 05 يوليه 2018 05:02 م
زلزال بقوة 3.1 ريختر يضرب غرب لندن مقياس ريختر- أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي البريطانية، اليوم الخميس، تسجيل زلزال ضرب مدينة سوري ومطار جاتويك، بعد أقل من أسبوع من زلزالين ضربا المدينة.

وشعر ركاب مطار جاتويك - المقيمون في سوري ومقاطعة وست ساسكسط بغرب لندن - بالزلزال، وتعرضت المنطقة لسلسلة من الزلازل في الأشهر الأخيرة لأول مرة منذ 50 عاما.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي البريطانية، أن زلزالا بلغت قوته 3.1 درجة وقع في الساعة 10.53 صباح اليوم الخميس في نيوديجيت على عمق ثلاثة أميال (خمسة كيلومترات) ، وأشارت الى أن هناك تقارير "عن هزات كبيرة" استمرت لمدة ثلاث ثوان.

ووقع زلزال في نفس المنطقة في شهر أبريل الماضي، كما تعرضت المقاطعة لزلزال بلغت قوته 2.6 على مقياس ريختر صباح يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى زلزال آخر في نفس المنطقة بدرجة 2.6 يوم 27 يونيو الماضي.

 

 


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