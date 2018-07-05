روسيا ترصد 8 انتهاكات لنظام وقف العمليات فى سوريا

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوضع فى مناطق خفض التصعيد فى سوريا مازال يتميز بالاستقرار، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل سوى 8 انتهاكات فى 3 محافظات خلال الساعات الماضية.

وذكرت الوزارة فى نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمى، اليوم الخميس "رصد الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة 8 انتهاكات فى 3 محافظات هى اللاذقية التى تم تسجيل 5 انتهاكات فيها، واثنين فى حلب، وانتهاك واحد فى محافظة حماة".

وجاء فى النشرة أيضا -حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية- أن مركز المصالحة الروسى قام، خلال الـ24 الساعة الأخيرة، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التى أعلنت قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.