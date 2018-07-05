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الخميس، 05 يوليه 2018 01:32 م
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روسيا ترصد 8 انتهاكات لنظام وقف العمليات فى سوريا

الخميس، 05 يوليه 2018 11:36 ص
روسيا ترصد 8 انتهاكات لنظام وقف العمليات فى سوريا جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوضع فى مناطق خفض التصعيد فى سوريا مازال يتميز بالاستقرار، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل سوى 8 انتهاكات فى 3 محافظات خلال الساعات الماضية.

وذكرت الوزارة فى نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمى، اليوم الخميس "رصد الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة 8 انتهاكات فى 3 محافظات هى اللاذقية التى تم تسجيل 5 انتهاكات فيها، واثنين فى حلب، وانتهاك واحد فى محافظة حماة".

وجاء فى النشرة أيضا -حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية- أن مركز المصالحة الروسى قام، خلال الـ24 الساعة الأخيرة، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التى أعلنت قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

 


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